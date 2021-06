La senadora Sandra Ortiz denunció penalmente al alcalde de Sogamoso

Luego del Segundo audio que se conoció por W radio y en el que presuntamente el alcalde del municipio de Sogamoso Rigoberto Alfonso Pérez menciona supuestos favores políticos con la senadora Sandra Ortiz, ella interpuso una denuncia penal en contra del alcalde del municipio de Sogamoso buscando esclarecer la verdad sobre estos hechos.

La denuncia pide lo siguiente:

HECHOS

1. Soy una persona que desde hace muchos años ha dedicado su vida a trabajar en el ámbito político y social, creando y forjando un nombre intachable en mi actuar lo que me llevo a ser Representante a la Cámara por el Departamento de Boyacá y actualmente Senadora de la República por el Partido Alianza Verde.

2. El día de hoy 10 de junio de 2021, me enteré por medios de comunicación que divulgaron un audio en el que el denunciado, actual alcalde de Sogamoso, manifestaba que me “había tenido que dar ayudas”, expresión que por mi condición no solo pone en tela de juicio mi trabajo, mi rectitud, buen nombre y moralidad, sino que además se hace constitutiva de los delitos de injuria y calumnia.

3. Sea este el momento para señalar que en tiempos políticos acompañe a los candidatos que contaron el aval verde, entre ellos el señor RIGOBERTO ALFONSO, con quien no tengo si quiera una relación cercana y a quien no he pedido favores, ni me ha dado ayuda alguna, pero que con dicha afirmación mal intencionada lesiona mi prestigio profesional y mis relaciones sociales y personales.

4. Tengo un trasegar en la política limpio, alejado de cualquier situación corrupta y de la politiquería, las imputaciones deshonrosas realizadas sin fundamento alguno en mi contra, por el denunciado no solo son mentirosas, sino que pretenden ocasionar daño a mi honra y buen nombre, un perjuicio que resulta inapreciable.

5. Por lo anterior señor fiscal solicitó se investigue el actuar del denunciado con el que a atentado directa e indirectamente contra mis derechos fundamentales a la honra y el buen nombre.

Por su parte, el alcalde del municipio de Sogamoso no se ha pronunciado al respecto y al intentar comunicarnos con él a través de su equipo de prensa menciona que “el proceso que se encuentra en curso debe ser respetuoso de los organismos de control y las investigaciones y es por eso que por el momento no dará declaraciones al respecto.”

