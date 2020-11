¿Ladrones o hechiceros? El curioso robo de una camioneta en Santa Marta

Una historia judicial poco común reportan las autoridades de Santa Marta, un grupo de falsos turistas son los principales sospechosos de hurtar una camioneta Toyota blanca de placas HQK-301 en el corregimiento de Taganga.

La versión del afectado precisa que la red de viajeros le rentó una cabaña y un automóvil, el cual fue cambiado posteriormente por el vehículo extraviado. Ante la ausencia de los implicados el caso fue puesto en conocimiento de la Policía.

Lo curioso del asunto es que en la habitación donde se hospedaban dejaron guardados algunos implementos relacionados con la brujería y la hechicería. Velas, imágenes, carabelas, fotos y nombres de personas acompañaban un altar en el que los presuntos delincuentes hacían sesiones de espiritismo.

“No se conocen las identidades de estas personas. No hubo un acuerdo escrito de arriendo de la vivienda ni del vehículo, por lo que fue fácil que estos sujetos se dieran a la fuga. No se debe llevar a cabo alquiler de viviendas a personas desconocidas y menos si no existe un contrato y verificación de la información personal de quienes llegan a buscar estos alquileres", dijo el coronel Óscar Salarte, comandante de la Policía Metropolitana.



Camioneta que buscan las autridades afanosamente. Foto: denunciante

El alto uniformado adelantó que ya se encuentran desplegando un amplio operativo por toda la Región Caribe con apoyo interinstitucional de otras especialidades de la fuerza pública para dar con los responsables de esta conducta punible.

En Taganga, al ser un área turística, estas acciones pueden presentarse con más intensidad en la próxima temporada vacacional de fin de año. "No se debe hacer préstamos de vehículos de alta gama. Para eso existen empresas legalmente constituidas y sugerimos que toda esta clase de contratos sean por escrito con el fin de evitar acciones en donde estas personas le prestan los vehículos de manera voluntaria y no lo regresan", precisó Solarte.

Algunos vecinos de la cabaña aseguran que en ocasiones se sentían en el sector ruidos extraños como de oraciones o cánticos de alabanzas.