Juez niega libertad por vencimiento de términos a la exconsejera Sandra Ortiz

Exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova.

La Juez 79 de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de libertad por vencimiento de términos que presentó la defensa de la exconsejera Sandra Ortiz, detenida por el escándalo de la UNGRD.

A pesar de que los abogados de la exfuncionaria plantearon que se habían superado los términos entre la presentación del escrito de acusación y el inicio de la fase de juicio, un total de 240 días, en criterio de la juez, esto no fue así.

Para la juez 79, apenas se pueden contabilizar 158 días, en vista de que del resto de tiempo que ha estado detenida Ortiz, la responsabilidad es atribuible a la defensa de la exconsejera, por medio de maniobras que no han permitido el avance del proceso, en criterio de la juez.

Además, la juez 79 determinó negar en ese mismo sentido otra de las peticiones de Ortiz: que se le concediera la sustitución de la medida de aseguramiento.

La defensa de la exconsejera Sandra Ortiz apeló el fallo para que un juez en segunda instancia resuelva de forma definitiva.

Le puede interesar: Defensa de Sandra Ortiz alertó sobre supuestas fallas en la citación de las audiencias