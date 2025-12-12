Defensa de Sandra Ortiz alertó sobre supuestas fallas en la citación de las audiencias

La defensa de la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), envió un oficio a la Fiscalía General de la Nación expresando su malestar por las supuestas fallas en la citación de las audiencias.

El abogado Mauricio Camacho, defensor de Ortiz, envió un memorial a la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el que expresó su inconformidad con la forma en que se realizaron las citaciones a dos audiencias inmediatas programadas para el pasado 10 de diciembre.

También señaló que tanto él como su cliente “siempre asistieron a la totalidad de las diligencias”, incluido el trámite en el que se impuso una medida de aseguramiento, que además —según subrayó— se adelantó de manera presencial (dicha audiencia se realizó en diciembre de 2024).

El abogado recordó que Ortiz en esa diligencia entregó su celular a los investigadores, demostrando “su voluntad de colaborar al máximo con la administración de justicia” y actuando “sin ningún ánimo de ocultar ningún medio de prueba”.

En el oficio se advierte que la Fiscalía envió la citación sin informar el motivo de la diligencia, lo que generó preocupación para la defensa.

Según el escrito, el fiscal de apoyo solo el mismo día de la audiencia informó que se trataba de una “prórroga de medida de aseguramiento por un año más”.

No obstante, la Fiscalía General de la Nación ha expresado en múltiples oportunidades que no ha vulnerado los derechos ni tampoco violado las garantías procesales de Ortiz.

