Caso UNGRD: Sandra Ortiz seguirá recluida en guarnición de Carabineros en Bogotá

La exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova, continuará privada de la libertad mientras avanza el juicio en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

Un juez penal de control de garantías de Bogotá decidió mantener en firme la medida de aseguramiento impuesta el 18 de diciembre de 2024, tras rechazar los argumentos presentados por la defensa, que buscaban revocar la decisión.

De acuerdo con la determinación judicial, la Fiscalía General de la Nación logró demostrar que Ortiz representa un riesgo para la comunidad y que tiene la capacidad de obstruir el proceso penal, razones por las cuales seguirá recluida en una guarnición militar mientras avanza el juicio.

Ortiz Nova fue acusada recientemente por su presunta participación en hechos ocurridos en octubre de 2023, cuando, según la investigación, habría movilizado 3.000 millones de pesos que posteriormente fueron entregados al entonces presidente del Congreso de la República, como parte del direccionamiento irregular de un contrato de carrotanques en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

