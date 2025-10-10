Corte Suprema dejó en firme llamado a juicio contra Iván Name y Andrés Calle por escándalo de la UNGRD

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme el llamado a juicio contra los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, investigados por el escándalo de la UNGRD.

La determinación fue adoptada por la Sala al rechazar los recursos de reposición presentados por los abogados de los dos congresistas, quienes han alegado violaciones al debido proceso y falencias probatorias.

“Con la decisión queda en firme el llamado a juicio contra Name Vásquez y Calle Aguas por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros” precisó la Sala sobre los delitos.

Los dos congresistas son investigados por presuntamente acordar la recepción de un soborno de $4.000 millones de pesos para favorecer desde su posición la agenda legislativa del Gobierno.

Por ello, les fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario y actualmente se encuentran detenidos en la cárcel La Picota. El proceso pasará ahora a la Sala de Primera Instancia para que se adelante el juicio correspondiente.

Allí, se sorteará el proceso y se asignará un magistrado ponente. Vendrá la etapa preparatoria para decretar las pruebas que se practicarán en el juicio, para luego del mismo, determinar si son condenados o no por el escándalo.