Luis Fernando Velasco acude a diligencia de arraigo por el caso UNGRD

Luis Fernando Velasco. Foto: EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

Este jueves 25 de septiembre, en las instalaciones de la Dijín, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco cumple con la diligencia de arraigo en el marco de las investigaciones por el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se trata de una medida cautelar anticipada dentro de un proceso judicial en curso o investigación.

Cabe recordar que las recientes declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), han salpicado al exministro ante la Corte Suprema de Justicia.

López aseguró ante el alto tribunal que recibió la orden del extitular de la cartera del Interior de direccionar contratos a favor del senador Julio Elías Chagüi.

