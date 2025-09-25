Judicial

Luis Fernando Velasco acude a diligencia de arraigo por el caso UNGRD

El exministro Luis Fernando Velasco ha sido mencionado por n medio de la investigación por corrupción.

Luis Fernando Velasco. Foto: EFE / Carlos Ortega

Luis Fernando Velasco. Foto: EFE / Carlos Ortega / Carlos Ortega (EFE)

Este jueves 25 de septiembre, en las instalaciones de la Dijín, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco cumple con la diligencia de arraigo en el marco de las investigaciones por el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Se trata de una medida cautelar anticipada dentro de un proceso judicial en curso o investigación.

Cabe recordar que las recientes declaraciones de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), han salpicado al exministro ante la Corte Suprema de Justicia.

López aseguró ante el alto tribunal que recibió la orden del extitular de la cartera del Interior de direccionar contratos a favor del senador Julio Elías Chagüi.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad