Fiscalía imputará cargos contra Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por caso UNGRD

La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación de cargos contra los exministros de Hacienda y del Interior, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco ante el Tribunal Superior de Bogotá. Además, solicitarán que sean enviados a la cárcel con medidas de aseguramiento privativas de la libertad.

Según se conoció, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la macroinvestigación por el desfalco de la UNGRD acaba de radicar ante el Tribunal Superior de Bogotá solicitud de audiencias de imputación de cargos.

Bonilla González y Velasco Cháves responderán por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.

“La medida a solicitar será privativa de la libertad en centro carcelario”, detalló la Fiscalía.

Noticia en desarrollo...