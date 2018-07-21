Legalizan captura del Alcalde de Almaguer, Cauca

Un juez de la República legalizó la captura del alcalde del municipio de Almaguer, Cauca, Albeiro Galíndez, señalado por la Fiscalía General de la Nación de participar en hechos de corrupción junto a un almacenista y un contratista.

La audiencia fue suspendida y se reanudará este lunes 23 de julio, donde el juez determinará si cobija o no con alguna medida de aseguramiento a los investigados.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que, en las indagaciones, se encontraron supuestas irregularidades en un contrato por valor de $799’989.262, que tenía por objeto la compra de 19.900 tejas, de las cuales sólo entregaron 11.072, presentándose un detrimento patrimonial de $285’802.262.

Por estos hechos, el fiscal de conocimiento formuló cargos por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.