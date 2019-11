Licitación del Parque Tayrona a debate en la Cámara de Representantes

La unidad de Parques Nacionales y el Ministerio de Medio Ambiente fueron citados a un debate de control político por la licitación de los servicios ecoturísticos del Parque Tayrona y el Vía Parque Isla de Salamanca. Así lo informó el representante a la Cámara José Caicedo quien estuvo en Santa Marta participando de una mesa de trabajo con empresarios, indígenas y dirigentes sociales y políticos.

El encuentro se realizará el próximo 13 de noviembre y busca conocer los criterios para la realización de la licitación de los servicios ecoturísticos del Tayrona que, a juicio del congresista citante, presenta inconsistencias.

"Creo que lo primero que hay que decir es que se está administrando el parque de espalda a la comunidad y eso lo expresaron todos los actores (...) me mueve buscar que todo lo que haga con el Parque es lo que debe hacerse y no que se mantenga la inercia hasta ahora que no está respondiendo a garantizar la conservación del parque y a garantizar que se pueda sostener un turismo equilibrado", indicó Caicedo.

El representante a la Cámara dijo que la Unidad de Parques, a través de su dirección, tiene un "afán que yo no lo puedo juzgar si es de improvisación o de preocupación por la operación del parque, pero lo que sí es cierto es que se ha improvisado mucho en el proceso previo a la licitación. Se necesita un plan de manejo, hacer un pare de cómo funcionó la concesión".

Caicedo espera que esta semana la Procuraduría General de la Nación se pronuncie ante una solicitud para suspender la licitación pública que está previsto cerrar antes de culminar este mes de noviembre.