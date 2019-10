Anuncian comité para coordinar acciones en el Parque Tayrona

A través de un decreto se conformó, en Santa Marta, un comité de planeación para concretar acciones, junto a Parques Nacionales, los gremios económicos y las comunidades indígenas, en los parques Tayrona y Sierra Nevada.

Según manifestó el alcalde Rafael Martínez "no es entendible que nosotros tengamos en nuestro territorio una de las principales fuentes de actividad turísticas y que no tengamos ninguna posibilidad y una instancia donde nos podamos sentar a discutir lo que se hace o no se hace en el parque sin olvidar lo que la ley permite a Parques Nacionales y al Distrito".

Dentro de las acciones que se concretaron en la conformación de este comité está que Parques Nacionales gestionará a través de sus procesos el mejoramiento de la vía El Zaino y por su parte la alcaldía procurará presentar ante el Ocad la formulación a diseño fase 3 de la vía a Palangana y se buscará la financiación de la pavimentación o el mejoramiento completo de esta vía.

De igual forma los ciudadanos que presenten en su documento de identidad que acredite que son nacidos en la ciudad de Santa Marta, tendrán un descuento del 50% en el valor del ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona, a partir de diciembre de este año.