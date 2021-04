Líder ambiental pide que la Fiscalía investigue amenazas y atentado en su contra

En entrevista con W Radio, Yuri Velásquez, líder ambiental en Barrancabermeja, Santander, denunció que a pesar de ser víctima de varias amenazas de muerte, haber sufrido un atentado contra su vida a mediados de enero del presente año y haber emprendido dos acciones legales por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación decidió archivar una de dichas denuncias la cual estaba enfocada contra un contratista llamado Jorge Ballesteros, quien la amenazó verbalmente luego de que ella realizará unas denuncias de carácter ambiental. Desde luego este escenario ocasionó que Velásquez aumentara su preocupación e incertidumbre por lo que pueda pasar con su seguridad y la de su familia.

En los micrófonos de W Radio, Velásquez quien es representante legal de la Federación de Pescadores Artesanales Ambientalistas y Turísticos del departamento de Santander e integrante de Colombia Libre de Fracking, dijo: “el día 20 de enero de 20201 recibí un atentado en mi vivienda en el cual quisieron acabar con mi vida y silenciarme, la denuncia que instauró ante la Fiscalía, me llevo una sorpresa de que cada día en la investigación que se viene realizando, no hace menos de 15 días se presentó otra denuncia por presuntas amenazas de tema verbal que realiza un contratista difamando de mi nombre, lo cite en la Fiscalía, me parece absurdo y extraño que el caso entonces lo cierren cuando ni siquiera me han escuchado y ni siquiera han escuchado los testigos que tenemos”.

Yuri Velásquez, quien perdió a su padre y a uno de sus hermanos en el conflicto armado del país, pidió que todas las amenazas en su contra sean investigadas a fondo por las autoridades, asegurando que solamente a lo único que se dedica es hacer denuncias públicas por la contaminación que se desarrolla en la ciudad de Barrancabermeja, dejando claro que todas ellas se hacen con sus respectivas pruebas y argumentación.

En su pronunciamiento Velásquez, agregó “además de ser ambientalistas nos toca ser detectives ahora, tuve un altercado con un contratista en la cual hace señalamientos en mi contra y de esta forma es que acudo a la Fiscalía para que se investigado”, añadiendo “no creo que por un contrato acaben con la vida de un líder ambiental”.

De esta manera, en sus denuncias sobre temas ambientales, la líder aseguró que se señalan a la Corporación Autónoma Regional de Santander, Ecopetrol, procesos realizados sobre temas de fracking y otros de contaminación ambiental que se vienen presentando en la región, especialmente en la Ciénega de San Silvestre.

Finalmente, en su denuncia la líder ambiental, manifestó que luego del atentado del que fue víctima a mediados de enero, tuvo que desplazarse de su lugar de residencia por considerarse una zona alta de vulnerabilidad, añadiendo que le recomendaron no volver a trabajar desde la ruralidad, cuestión la cual no puede obedecer ya que sus labores se tienen que desarrollar en este tipo de zonas; quien en ocasiones le brinda un acompañamiento es un Intendente de Derechos Humanos, sin embargo según la denunciante, este acompañamiento no es permanente, por lo que siempre está sola, teniendo en cuenta que al hablar con un escolta, el mismo le respondió que no le podía brindar seguridad en los sitios donde labora.

Ante el escenario, W Radio consultó a la Fiscalía General de la Nación sobre este caso, a lo que respondió que existen dos denuncias interpuestas por Velásquez, explicando:

La denuncia que se archivó es donde la denunciante Yuli Velásquez asegura que el señor Jorge Ballesteros dice que ella es la que indispone a la comunidad y es la que retira al personal de las obras para que no realicen los trabajos. Esa denuncia se realizó el 17 de marzo de 2021, según el ente acusador en este caso no encontró que existiera una amenaza lo que le llevó a archivar la demanda.

La segunda denuncia, en la que Velásquez a es víctima, según la Fiscalía no está archivada y se encuentra en indagación, se trata del caso cuando fue víctima de un atentado en enero, donde atacaron su casa con arma de fuego.

La Fiscalía ya le ha tomado varias entrevistas y se ha desarrollado un programa metodológico, manteniendo así las respectivas indagaciones.

Según datos de Colombia Libre de Fracking, actualmente en la región de Barrancabermeja hay otros cinco líderes ambientales que están amenazados de muerte.