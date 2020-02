Maestros del Valle del Cauca marcharon para exigir garantías de seguridad

La segunda jornada de Paro de maestros inició en Cali a las 5:00 a.m. con una concentración en el sector conocido como Puerto Resistencia, oriente de la ciudad.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle (Sutev) reiteró su rechazo a las amenazas y asesinatos de maestros, líderes sociales y dirigentes sindicales y le exigen al gobierno nacional, garantías de seguridad.

"Hay amenazas constantes que sabemos que el gobierno debe investigar porque no sabemos con claridad quienes las hacen. Todo el tiempo se asesinan líderes sindicales, sociales, indígenas y no aparecen culpables, es una tarea del gobierno que no está cumpliendo", señaló Yaneth Polanco, representante de los docentes en Cali.

El Parque de las banderas, sur de Cali, fue uno de los puntos de partida de las manifestaciones que se realizaron en la ciudad. Estudiantes universitarios se sumaron a la protesta que finalizó en la plazoleta de San Francisco, frente de la Gobernación del Valle del Cauca.

"Estamos apoyando a los profesores porque sabemos que la educación en la base fundamental para salir adelante como seres humanos y por otro lado defendemos nuestros derechos ya que el gobierno Duque atropella cada día más a la clase obrera", dijo José David hurtado, líder social y estudiante.

El gremio de maestros del Valle del Cauca también pide al gobierno mejoras laborales.