Me tomo fotos desnudas en lugares de naturaleza: Mujer que se metió sin ropa al páramo

Varias imágenes se registraron en redes sociales en el que una mujer se bañó totalmente desnunda en una de las lagunas del emblemático páramo de Santurbán en Santander, este acto causó rechazo en ambientalistas y defensores del agua, pues en este ecosistema está prohibido ingresar a usar el agua.

La W se contactó con Tatiana Reyes , quien es la protagonista de estas imágenes y manifestó que suele ser una mujer que se toma fotos desnuda en lugares de naturaleza, conocido como nudismo naturista.

Agregó que jamás ha tenido la intención de contaminar o dañar el páramo de Santurbán, y solo quiso disfrutar de ese ecosistema con sus amigos.

" He ido en varias ocasiones y fue la primera vez que ingresé al paramo de santurbán , fueron cinco minutos mientras la foto, porque yo hago fotos desnudas en los lugares que visito, hasta ahí normal,no hay nada más de fondo, no hay política, no hay ataques, ni considero que 5 a 10 minutos en el agua de la laguna esté causando el daño a un ecosistema, fue un plan de un día junto con unos amigos, nos bañamos y ya", dijo Tatiana.

Agregó que fue una foto del momento y que no quiso causar daño en este sector," Soy una mujer naturalista nudista, no soy ambientalista, no soy cochina, solo me gusta salir a caminar, disfrutar de la naturaleza".