Mueren en combates dos disidentes de las Farc en Piamonte, Cauca

En el operativo también fue incautado armamento y municiones.. Foto: Ejército( Thot )

En operaciones militares realizadas en zona rural del municipio de Piamonte, al sur del departamento del Cauca, murieron dos integrantes de grupos armados organizados residuales de las Farc, señalados del homicidio de un líder social y extorsiones en la región.

De acuerdo al reporte oficial, tropas de la Sexta División del Ejército, junto a la Policía y la Fuerza Aérea, llegaron hasta la vereda La Libertad, donde se registraron combates en los que murieron estos dos hombres, que habrían hecho parte del frente 62.

Las autoridades informaron que esa estructura, el pasado 29 de julio, habría asesinado al líder social Raúl Buitrago Perdomo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Inspección de Fraguita, Caquetá, y dirigente en temas ambientales.

Además, les atribuyen la responsabilidad de los grafitis con las siglas Farc EP que aparecieron en varios poblados de la zona y cuya intención era atemorizar a la población civil.

A estas acciones se suman el cobro de extorsiones a los pobladores de Cauca y Caquetá, y la intimidación a través de panfletos amenazantes.

En el operativo también fue incautado armamento y municiones.