Niños y niñas de varias regiones piden a Corte eliminar matrimonio infantil

A través de cartas, audios y fotografías decenas de niños, niñas y adolescentes de varias regiones del país le pidieron a la Corte Constitucional eliminar el matrimonio infantil, contenido en algunos artículos del Código Civil.

Los testimonios fueron recogidos por Profamilia, que a través de la iniciativa Proyecto Valiente busca empoderar a niños, niñas y adolescentes en derechos reproductivos y sexuales.

Las comunicaciones a la alta Corte las hicieron llegar niños de poblaciones distantes como Aracataca y Pivijay en el Magdalena, el Carmen de Atrato y Bahía Solano del Chocó, Caloto y Miranda en el Cauca, Dibulla y Uribia en La Guajira.

Proframilia preparó una intervención ciudadana que recoge las ideas principales expresadas por niños y niñas, así como las razones por las que los más de 100 niños consideran que la Corte debe proteger su futuro y eliminar las normas que permiten esta forma de matrimonio.

Elizabeth, una niña de 12 años de Carmen de Atrato, Chocó, manifestó “que el matrimonio infantil no debería ser legalizado porque podría traer consecuencias muy graves. Podría traer embarazos no deseados, muertes de niñas por ser obligadas a parir, sufrir de maltrato doméstico y psicológico y nuestras metas y sueños no se podrían cumplir".

De igual manera, Mariana, una niña de 12 años del municipio de Dibulla en La Guajira, indicó que “hoy les quiero decir a los señores magistrados que recapaciten y tumben la ley del matrimonio infantil, ya que podrían dañar nuestro futuro y nuestros sueños”.

La Corte Constitucional estudia actualmente una demanda que busca la eliminación de las normas que permiten el matrimonio a partir de los 14 años en el país, si se cuenta con el permiso de los padres por escrito. La demanda solicita que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 117, 140, y 143 del Código Civil y del artículo 53 de la Ley 1306 de 2009.