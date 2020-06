No hay uniformados identificados en el caso del joven de Puerto Tejada: Policía Las autoridades aseguraron que la imagen que se ha hecho viral en las redes sociales no corresponde al caso de Anderson Arboleda, pues el funcionario no trabaja en Cauca.

Coronel Rosemberg Novoa, comandante del Departamento de Policía Cauca. Foto: Policía Nacional