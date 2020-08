Nuevas reglas rigen en Sogamoso para práctica de ciclismo; si no se cumplen, se prohibirá Los horarios establecidos quedaron de 5 A.M. a 8 A.M. y los aficionados deberán hacerlo en grupo de cuatro con un distanciamiento de cinco metros.

Después de las 8 a.m. hay operativos y multas de $934.000.. Foto: Alcaldía de Sogamoso