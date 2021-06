Nuevo atentado contra líder de víctimas en el Huila; van dos en ocho días

En las últimas horas se produjo un nuevo atentado contra defensores de Derechos Humanos en el departamento del Huila. En este caso, la víctima fue el delegado de Pitalito ante la Mesa Departamental de Víctimas del conflicto, Miguel Rojas, quien al regresar a su vivienda al final de la tarde de este martes fue atacado con disparos y logró salir ileso.

“Tengo un esquema de seguridad, llegamos como a las 5:50 de la tarde y de costumbre siempre hablamos de la agenda del día siguiente, pero ayer Dios es muy grande no hice eso, mi esposa me abre la puerta, íbamos ingresando a mi casa cuando una motocicleta pensó que estábamos dentro del carro y nos encendieron a plomo”, relató en diálogo con La W.

Rojas manifestó que el año pasado debió abandonar el municipio durante cuatro meses por cuenta de las amenazas recibidas y las últimas intimidaciones en su contra se produjeron en marzo. Sobre lo anterior expresó que la Fiscalía ha mostrado pocos avances en las investigaciones.

Además, señaló que, junto a otros líderes sociales en el departamento, vienen siendo intimidados por panfletos.

“No he recibido ninguna información de la Fiscalía, que todo está en proceso. En marzo también hice otra denuncia que me abordaron directamente, vengo de tal municipio me dijeron y que la misión era matarme”, expresó.

Por el momento, la Policía departamental del Huila no se ha pronunciado.