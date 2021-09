Padre de Enrique Vives Caballero llamó con amenazas e intimidaciones, según fiscal

Diana Quiñonez, fiscal auxiliar para el caso de Enrique Vives, dejó constancia en la instalación de la audiencia de apelación por medida de aseguramiento contra el empresario que, recibió una llamada de Alfredo Vives Lacouture, padre del imputado, quien le manifestó que si algo le pasaba a su hijo era culpa de la Fiscalía, toda vez que no le fue permitido su ingreso a la Unidad de Reacción Inmediata.

“Yo le manifiesto que su hijo tenía unas restricciones y que él debía entender eso, pasó a decirme que, si médicamente le pasaba algo, porque estaba enfermo, era responsabilidad de la Fiscalía. Hizo una manifestación adicional, que tanto la Procuraduría, Fiscalía y la juez estábamos al servicio de los lacayos y de los políticos”, señaló Quiñonez.

Por su parte, Olmis Cotes, juez Primera Municipal con Funciones de Control de Garantías respondió que, “no tengo ningún interés particular, no me asiste ningún compromiso con alguna de las partes intervinientes en este caso. Estoy actuando de manera imparcial como siempre”.

Audiencia de apelación a la orden de medida de aseguramiento.

Después de 4 horas de ser citada la vista pública, esta ha iniciado con problemas de conexión, ya en su desarrollo Alex Fernández, defensa técnica de Enrique Vives, ha insistido que para su representado hay una violación al derecho al debido proceso y a la defensa, solicitando la nulidad de la orden de medida de aseguramiento intramural.

Fernández ya ha anticipado parte del recurso, asegurando que para este caso, los jóvenes no percibieron el riesgo de transitar por una zona no permitida para ellos, pues, pudieron cruzar la vía por el puente peatonal y no lo hicieron, agravado con una supuesta mala iluminación de la zona.

El abogado dice que el imputado realizó algunas maniobras para evitar el siniestro, impactando inicialmente en algún objeto no humano activándose los airbags de la camioneta, haciendo que el conductor del vehículo perdiera por completo la visibilidad de la vía y asimismo control del automotor.

Sin embargo, en un cotejo con el croquis realizado por la Policía horas después del accidente queda en entredicho la falta de luz en el tramo de la troncal del caribe y otros elementos que la misma Policía ha estado investigando en las últimas horas.