Parques Nacionales advierte de los riesgos en la intervención de la Ciénaga Grande

La Unidad de Parques Nacionales Naturales (PNN) de Colombia envió una carta al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Región Caribe, en la cual advierte los peligros en 3 proyectos que según el título, buscan la recuperación del ecosistema de la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Las intervenciones, avaluadas en más de $83 mil millones, fueron cuestionadas por PNN a través de un análisis científico que concluye indicando que, “no beneficia al Santuario de Fauna y Flora del complejo lagunar y más bien lo afecta negativamente, ya que se entiende como una propuesta de canalización que no deja entrar el agua del río Magdalena al complejo lagunar en temporada de agua altas y que amenaza con desaguar el Santuario durante las sequías”.

Estas propuestas de dragado del humedal también tuvieron reparos del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien precisó que los proyectos fueron presentados a última hora, “justo 3 días antes de mi posesión. Y si para la administración saliente eran prioritarios, debieron presentarlos antes de fin de año. No es de recibo, en términos de los principios de transparencia, articulación, planificación y concurrencia”.

La entidad encargada del manejo de los parques en el país explica en otro aparte de la carta, que en la implementación de las obras aprobadas a la Corporación Regional del Magdalena (Corpamag), no considera cómo se va a controlar el cambio de uso del suelo después de generar zonas libres de inundaciones. Del mismo modo, las medidas de manejo que plantea no parecen suficientes para minimizar los daños ambientales por obras civiles sobre un ecosistema altamente sensible a cualquier disturbio de tipo antrópico.

Asimismo, insiste que “no hay claridad respecto a la ubicación de los puntos a intervenir. No es claro si esos puntos de dragado ya habían sido intervenidos. No es claro por qué se van a hacer obras de dragado en la ciénaga. No es claro qué método emplearon para hacer la evaluación de impactos, dado que no hay una caracterización biótica.

No son claras las medidas de manejo respecto a la fauna residente, permanente o temporal en la zona de influencia directa del proyecto. Por ejemplo, aquella que no se pueda ahuyentar, nidos de aves, madrigueras de roedores, entre otras”.

Otro elemento resaltado por el estudio de PNN es la ausencia del componente de participación comunitaria en la restauración de la Ciénaga Grande, estipulado como un aspecto importante para el desarrollo de cualquier iniciativa ambiental.

En esta coyuntura, el gobernante de los magdalenenses alertó a la Procuraduría General de la Nación sobre la licitación por $74 mil millones que sería adjudicada a Corpamag para el dragado de los caños, denunciando que existe un único oferente.