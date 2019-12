Pese a oposición, alcalde de Cartagena firma APP que contempla nuevos peajes internos

El alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira Caballero, confirmó la tarde de este martes que firmó la una Alianza Público Privada con la que la empresa KMA construirá y administrará el proyecto de ampliación del Corredor Portuario y Turístico de Cartagena y la Quinta Avenida de Manga.

La firma del documento, que tiene fecha de ayer lunes 16 de diciembre y se conoció apenas la tarde de este martes, se dio a pesar de la oposición que a la misma hicieron tanto en el Concejo Distrital como en sectores ciudadanos, ya que la APP contempla la instalación de dos nuevos peajes internos en la ciudad por 30 años.

A esa inconformidad se sumaron inquietudes expresadas por la Fundación Funcicar en lo que tiene que ver con la afectación ambiental que podría causar la construcción de la Quinta Avenida de Manga y el tiempo en el cual la firma KMA debería construir esa importante vía.

Ante todas estas quejas, Pereira Caballero señaló que por tratarse de una alianza en la que no se invertirán recursos públicos no era necesario tener la autorización del Concejo para su firma. "Es un proyecto que viene tramitándose desde 2017, a nosotros nos correspondió seguir con el trámite. Quiero además aclarar que cuando no son recursos públicos y son alianzas privadas el alcalde no necesita autorización", expresó.

Tras conocerse la firma de la APP, el alcalde electo William Dau Chamatt mostró su descontento y señaló que hará "todo lo posible para tumbar este atentado en contra de todos los cartageneros".

La firma KMA Construcciones S.A. es una empresa cartagenera propiedad del constructor Menzel Amín Avendaño (hijo del también constructor Menzel Amín Bajaire), cuya propuesta fue la única presentada por un privado para el desarrollo de la polémica APP.

Según detalla La Contratopedia Caribe, que ha hecho seguimiento a esta firma, KMA ha tenido líos con algunas de sus obras que incluso han estado bajo la lupa de la Contraloría.