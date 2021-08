Pico y Placa se aplicará de manera unificada en el Valle de Aburrá

Los alcaldes del Valle de Aburrá establecieron que el regreso del pico y placa para los diez municipios que conforman el conurbano comenzará a aplicarse desde el 4 de octubre de manera unificada.

El director del Área Metropolitana, Juan David Palacio, explicó que luego del anuncio que hizo el alcalde Daniel Quintero sobre el retorno de la medida a Medellín, los mandatarios de las demás localidades se reunieron para definir los pormenores de la restricción a partir de los cambios anunciados por Quintero.

Según Palacio “se estableció que se tendrá un dígito durante las 24 horas del día y de esta forma se garantizará que cada 15 días se pueda tener pico y placa para este dígito”. La restricción también aplica para las motocicletas.

En relación a la propuesta del alcalde de Medellín sobre un posible cobro por congestión, los mandatarios del Valle de Aburrá se comprometieron a estudiar las implicaciones de la misma.

En los próximos días se conocerá con qué dígitos comenzará la rotación y aunque por ahora el pico y placa será de lunes a viernes, no se descarta su aplicación los fines de semana.