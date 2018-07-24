Piden plan de contingencia en Tunja por terminación de contrato de alumbrado público. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo( Thot )

El Concejo de Tunja en pleno se mostró preocupado por la terminación del contrato de alumbrado público y semaforización que la Alcaldía tenía con la empresa Unión Temporal hasta el pasado 23 de julio por un fallo que emitió el Consejo de Estado hace varias semanas y pidió al mandatario local Pablo Cepeda un plan de contingencia urgente para brindar garantías a los ciudadanos.

El concejal del Centro Democrático, Alejandro Camargo, sostuvo que se está esperando la decisión del municipio porque hoy se dio por finalizada esta terminación contractual.

“Esperamos la determinación de la Alcaldía, de quién va a prestar este servicio”, explicó Camargo.

Por su parte, el presidente del Concejo de Tunja, Héctor Sánchez, pidió a la Administración Municipal agilizar el proceso para brindar garantías al municipio.

“Que no nos ocurra como en la década de los 90 que poco a poco se fueron apagando las luminarias por falta de mantenimiento”, advirtió.

Luz Magdalena Díaz Cárdenas, concejal del Centro Democrático, dijo que el fallo del alto tribunal si genera preocupación pero hay confianza en que “el alcalde pueda revisar muy bien la situación y solucionar pronto el problema”.

Entre tanto, Anderson Mendivelso, concejal del Partido de La U, hizo un llamado urgente al alcalde Pablo Cepeda para que presenta un plan de contingencia inmediato y se pueda suplir el alumbrado público.

“Que presente de manera inmediata un plan de contingencia mientras se designa quien va a ser el responsable de asumir este servicio en la ciudad”, precisó.

El pasado 18 de julio, La W informó que la Sala Seis Especial del Consejo de Estado dejó en firme el fallo del Tribunal Administrativo de Boyacá, en el que encontró probada la vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa. Por este motivo, decretó la suspensión de la cláusula del contrato de concesión de alumbrado público que autorizó su cesión a la sociedad Unión Temporal Ciudad de Tunja Alumbrado Público.