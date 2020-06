¿Por qué se originó la suspensión del 59% de las rutas de Metrolínea en Bucaramanga?

La comunidad del área metropolitana de Bucaramanga amaneció molesta tras la no prestación de servicio de transporte masivo.

Fredy Cubides, gerente de Metrocinco Plus, explicó que la suspensión de 70 buses que se originó de la nada fue por la no renovación de una póliza en el que exigen una garantía extra y es la renuncia a las catorcenas para que ese dinero quede de garantía de la póliza.

"Seguros Bolívar no renovó póliza por los malos resultados. ellos ya tienen garantía , estamos esperando que si nos llegan pagar esas catorcenas pueda ser para el servicio de la deuda al banco y para nosotros componer este contrato, porque hasta el momento no hay un solo peso para que accionistas puedan recibir, la posición es poco fuerte por parte del asegurador, es un tema contractual, y no se ha podido llegar a un acuerdo, ninguna otra aseguradora en el país nos quiso emitir esta póliza".

Son doce mil millones de pesos los que se piden como garantía de la póliza.

"Eso está pactado en dólares, que ellos quieren que le dejemos una fiducia durmiendo hasta dos años después de que se termine el contrato".

Por esta situación, los usuarios de Metrolínea, optaron por coger taxis colectivos y acceder a la piratería para ir a sus puestos de trabajo.