Proponen crear más celdas en El Carrasco para su cierre y estabilización

Vuelve la hora cero una vez más para el basurero El Carrasco que recibe residuos de 16 municipios de Santander, Hasta el 10 de noviembre hay plazo para que los alcaldes envíen el plan de contingencia de dónde depositarán las basuras.

Tras esta decisión de un juez, las autoridades competentes se reunieron y concluyeron que, El Carrasco sí puede generar inestabilidad con el pasar de los años.

La propuesta de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, EMAB, es crear una celda que respalde la 1, 2 y 4 con el fin de darle estabilidad y un cierre progresivo al relleno. Sin embargo, la autoridad ambiental, CDMB, no ha aceptado este diagnóstico hecho por especialistas en el tema.

Según José Pablo Ortiz, gerente de la Emab, el crear esta nueva celda daría estabilidad entre 3 a 5 años más, ya que, se podría depositar un millón de metros cúbicos.

"Tiene condiciones estables, sin embargo, basados en los últimos estudios, los rellenos son dinámicos, compactados, que se mueven en el tiempo, hemos encontrado que puede haber riesgo de desestabilizarse en el mediano plazo, ojalá no sea en el corto plazo y más con lluvias. Estamos proponiendo para poder cerrar el Carrasco, debemos estabilizarlo, con nuevas celdas, no entendemos porqué no nos aceptan esta posibilidad, en el nuevo diagnóstico que se le presentó a la CDMB. Es una gran celda que apoya la 2,1, 4 y con filtros, podemos garantizar que podamos salir, podemos depositar un millón de metros cúbicos, nos daría de 3 a 5 años, se puede adecuar", dijo Ortiz.

Por ahora, no se ha dado una respuesta por parte de las autoridades ambientales. Santander sigue en emergencia sanitaria tras la orden de un juez de no permitir que las basuras sigan llegando al Carrasco desde el 14 de agosto.