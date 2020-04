Publican fotos de Gustavo Petro con un disidente de las Farc en Cauca

La periodista Salud Hernández-Mora pidió al senador de la República, Gustavo Petro, explicaciones por unas imágenes en las que aparece con un integrante de las disidencias de las Farc, estructura Dagoberto Ramos, en el norte del departamento del Cauca.

Le puede interesar: Otro líder social fue asesinado por sujetos armados en Cauca

“Esperemos las explicaciones de Gustavo Petro (...) Menos mal que hay fotos, si no, se van contra los militares”, aseguró la reportera en su cuenta de Twitter, y, además, publicó videos en los que se aprecia la despedida, en medio de disparos, de uno de los ocho disidentes de las Farc, muerto en operaciones militares en la vereda El Encanto, zona rural del municipio de Argelia.

“El de la foto con Petro no murió, sigue dando bala en las disidencias en Cauca. El que murió en el operativo militar y lo enterraron como a traqueto, es alias Beto, también de disidencias. El sepelio lo delata. Que no digan que no era guerrillero”, subrayó.

Lea además: Gobernador del Cauca solicita ampliar las medidas de aislamiento

En las fotografías difundidas se aprecia que en el sitio hay presencia de la Guardia Indígena, cuyos voceros no se han pronunciado hasta el momento, ni el excandidato presidencial.