¿Qué hago para que me preste atención presidente?: Alcalde de Puerto Wilches

La emergencia en la Vuelta Perico, en Puerto Wilches, se sigue incrementando y aún las autoridades no han dado vía libre para que con 15 mil millones de pesos se intervenga la zona, a pesar de que ya el proyecto está viabilizado por la Unidad de Gestión de riesgo nacional.

Jairo Toquica, alcalde de Puerto Wilches, hizo un fuerte llamado de atención al gobierno nacional, indicando que desde hace meses lo están ignorando y no le prestan cuidado.

Alertó porque el río Magdalena aumentó su nivel 20 centímetros y eso pone en riesgo a 20 mil personas que habitan en el lugar, donde un dique está que cae pudiéndose generar una emergencia y desbordamiento en la zona.

"Para el Ministro de hacienda, el presidente Iván Duque, yo presenté el proyecto, ya está viabilizado, faltan los recursos, están en riesgo 20 mil habitantes de la cabecera municipal, no sean indiferentes, no hay recursos, qué tengo que hacer para que me presten atención, me están mamando gallo, ayuden al pueblo".

Sobre esta emergencia, César García, coordinador de gestión de riesgo de Santander, indicó que se asignó más de 5.000 horas de trabajo con maquinaria amarilla para atender la emergencia en Puerto Wilches.

"Tras el riesgo de inundación, al Unidad nacional para la gestión de riesgo asignó recursos por 1.800 millones de pesos representados en 5 mil horas máquina para hacer trabajos de contención, que reduzcan el riesgo de inundación, se hizo un llamado a Cormagdalena, para que embarcaciones no naveguen por esta zona del río Magdalena".