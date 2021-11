Marcha provida en Bucaramanga, conozca sus recorridos y razones en contra del aborto

En 15 ciudades del país se organizó sobre las 10:00 a.m. una marcha provida, en el que se reunirá la comunidad que está en contra del aborto y la eutanasia. En Bucaramanga el encuentro será en el parque San Pío, se recorrerá la carrera 33, luego la calle 36 hasta llegar a la Plaza Luís Carlos Galán Sarmiento, en el centro de la ciudad.

Gloria Portilla, una de las voceras provida, indicó que se necesita un país en donde se respete la vida del bebé, y se le haga un acompañamiento a la vulnerabilidad de la mamá, que al quedar embarazada queda desorientada.

Puede leer: La UIS regresa totalmente a la presencialidad

"Es un derecho constitucional, el derecho a la vida es sagrado, se atenta contra la vida, no podemos decir que es el cuerpo de una persona, porque en ese cuerpo, está un bebé, los indefensos no pueden hablar, no se puede defender, salimos nosotros los ciudadanos que sí tenemos voz, esos seres humanos , esos cuerpos también tienen acceso a los derechos colombianos, es una tentado muy grave, están diciendo a quién le dan o no el derecho constitucional", dijo.

Resaltó que en el trabajo que hace provida en Santander, cerca de tres mil mujeres son atendidas cuando llegan desorientadas al enterarse que van a ser mamás, de esa cifra, el 80% desiste de abortar, ya que encontraría un apoyo con acompañamiento psicológico y demás.

"Hemos atendido tres mil madres, desorientadas, que no saben qué hacer con sus embarazos, en la fundación vas a tener donde vivir, apoyo psicológico, legal, cambia el panorama , después la madre agradece, y dice que pudo tener ese respaldo y lo agradece, se arrepiente de haber pensado en un aborto".

Lea también: Vitalogic: Formulan pliego de cargos contra Exgerente de la Emab

A quienes necesiten una orientación puede dirigirse a la fundación Ventris, al número 300 3485245.

Concluyó que los suicidios aumentan cuando las mujeres toman esta decisión de abortar y no son capaces de cargar con esta culpa.