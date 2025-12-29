Flamengo renovó el contrato de Filipe Luis hasta 2027
En la temporada 2025, el brasileño levantó cuatro trofeos, entre ellos la Copa Libertadores.
El Flamengo anunció este 29 de diciembre que renovó el contrato de su entrenador, Filipe Luís, “hasta diciembre de 2027”, luego de una temporada en la que el rubronegro alcanzó el doblete de Brasileirao y Copa Libertadores.
Faltando pocos días para el vencimiento del vínculo con el DT de 40 años, el club de Rio de Janeiro “llegó a un acuerdo para la renovación del contrato del técnico Filipe Luís hasta diciembre de 2027”, según un comunicado oficial.
Una disputa salarial con la dirigencia del Fla había demorado la extensión del contrato del técnico brasileño, exjugador de Atlético de Madrid y Chelsea.
- Lea también: Agéndese: listas fecha y hora de la ida y vuelta de la Superliga entre Junior y Santa Fe
Al final, el Mengão y Filipe Luis lograron “construir un acuerdo equilibrado y sostenible, que atendiera a las aspiraciones del técnico, pero también a las políticas de gobernanza del club establecidas por” Luiz Eduardo Baptista, presidente del Flamengo, detalló el club, sin dar detalles sobre el nuevo salario del entrenador.
- Le puede interesar: Luis Suárez, imparable: el colombiano anotó ‘Hat-trick’ con Sporting en victoria 4-0 contra Rio Ave
Hincha y exjugador del Fla, Filipe Luís debutó como DT en el banquillo del club de sus amores en septiembre de 2024.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda las noticias de todos los personajes de Colombia y el mundo
Lo que inicialmente era un interinato, se convirtió en una etapa memorable. Ganó la Copa de Brasil pocos meses después de asumir la dirección del Flamengo y en 2025 levantó cuatro títulos: Supercopa de Brasil, Campeonato Carioca, Brasileirao y Libertadores.
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles