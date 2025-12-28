Agéndese: listas fecha y hora de la ida y vuelta de la Superliga entre Junior y Santa Fe

Ya se comienza a palpitar lo que será la agenda del Fútbol Profesional Colombiano para 2026. La Dimayor, así, publicó las fechas y las horas de los partidos de ida y vuelta de la Superliga que se disputará entre Junior y Santa Fe.

Estos dos duelos conformarán lo que será el primer título oficial del 2026.

Lea más: Millonarios hizo oficial su cuarto refuerzo para el 2026 - I: este es el perfil

¿Por qué Junior y Santa Fe juegan la SuperLiga 2026?

Pues bien, Junior y Santa Fe jugarán esta final única a ida y vuelta porque son los dos campeones actuales del rentado nacional.

Santa Fe se coronó campeón del campeonato apertura, venciendo a Independiente Medellín en la final.

Por su parte, Atlético Junior hizo lo mismo en la final del clausura, derrotando a Tolima con una contundente goleada global de 4-0.

Cuándo será la Superliga 2026: fecha, hora y estadios de la ida y la vuelta de la final

Así las cosas, la Dimayor, ente rector del FPC, anunció las fechas y las horas de los partidos de ida y vuelta de la Superliga 2026.

Lea también: ¡Rugió el León! Independiente Santa Fe, campeón del FPC tras vencer 2-1 al DIM

La ida:

El primer partido se jugará el próximo jueves, 15 de enero.

El duelo será a las 7:30 de la noche.

El escenario del partido será el mítico estadio Metropolitano de Barranquilla.

La vuelta:

El título se definirá el miércoles, 21 de enero.

El partido se disputará en el reconocido estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá.

Le puede interesar: ¡Llegó la 11! Junior derrotó 1-0 al Tolima en la vuelta de la final y se coronó campeón del FPC

El choque entre bogotanos y barranquilleros será a las 7:30 de la noche.

¿Cuántas Superligas tienen Junior y Santa Fe?

Junior de Barranquilla cuenta en su palmarés con 2 superligas (de cuatro jugadas): ganadas en 2019 y 2020. La más reciente que disputó, la de 2024, la perdió contra Millonarios.

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Santa Fe, por su parte, es uno de los clubes más ganadores de este título junto a Nacional. el cuadro ‘Cardenal’ cuenta con cuatro trofeos de la Superliga.

Así lo anunció la Dimayor:

Escuche W Radio en vivo: