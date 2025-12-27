Millonarios hizo oficial su cuarto refuerzo para el 2026 - I: este es el perfil

Millonarios FC alista sus filas para lo que será el primer semestre del 2026. En esa línea, los dirigidos por Hernán Torres ya sumaron a la plantilla jugadores como Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia y, ahora, este 27 de diciembre, anunciaron un nuevo refuerzo.

Así lo hizo saber el club por medio de sus redes sociales y, por eso, en W Radio le contamos todo sobre ese nuevo fichaje.

¿Cuál es el nuevo jugador de Millonarios para 2026?

Pues bien, se trata del extremo de 23 años Julián Angulo, quien es oriundo de Magüí Payán, Nariño.

Angulo, según mencionó Millonarios en el comunicado, “inició su carrera profesional en Real Santander, teniendo además pasó por Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín y Llaneros FC", equipo de donde llega procedente.

Con el cuadro de Villavicencio Angulo jugó 18 partidos y en esos partidos registró la marca de tres goles y cinco asistencias.

¿Cuáles fueron las primeras palabras de Julián Angulo como jugador de Millonarios?

Tras su anuncio, Millonarios posteó un video en donde Angulo ofreció sus primeras declaraciones. Allí, resaltó a la hinchada del club y la historia de la institución.

“Espero poder contribuir a esta hermosa institución con goles y asistencias que es lo mejor que puede dar el fútbol”, dijo.

Y agregó: “ Cuando un equipo tan grande e importante del país te habla, tu no lo dudas. Me nombraron a Millonarios y dije ‘vamos ’. Me gustan los retos”.

“Vengo comprometido con que podemos hacer cosas importantes con esta institución que siempre está en lo más alto. Julián Angulo le va a aportar entrega, compromiso, responsabilidad y sacrificio”.

Finalmente dejó un mensaje a los hinchas. “A la familia azul que siga apoyando como siempre. El estadio siempre está lleno y esa es una ilusión que me hace venir a jugar acá”.

Cabe recordar que Millonarios cerró su 2025 sin ningún título, pues en Copa Colombia quedó eliminado contra Envigado en los octavos de final. En la Liga quedó por fuera en la fase del todos contra todos; no llegó a los cuadrangulares.

Por lo anterior, muy seguramente, Millonarios buscará realizar una mejor presentación teniendo en cuenta los refuerzos que están sumando al plantel.

¿Cuáles son las características de Julián Angulo?

Según explicó Millonarios en su página web, “el extremo se caracteriza por su velocidad, habilidad en los duelos uno vs. uno, capacidad para generar asistencias y aporte goleador, cualidades que fortalecen el frente de ataque del equipo”.

