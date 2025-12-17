¡Llegó la 11! Junior derrotó 1-0 al Tolima en la vuelta de la final y se coronó campeón del FPC

Se cerró el telón de la Liga BetPlay 2025 - II y el Atlético Junior se quedó con el campeonato tras ser amplio dominante en la llave (ida y vuelta) de la final, pues en Barranquilla el ‘Tiburón’ goleó 3-0 a los ‘Pijaos’, y en Ibagué también se quedó con los puntos tras ganar 1-0.

Así, el Junior bordó en su escudo la tan anhelada estrella número 11, luego de su última final, en 2023, en donde venció al Medellín y llegó al doble dígito de campeonatos locales.

Lea más: “Excelente equipo, 25 o 30 jugadores y todos capos”: Julio César Uribe recuerda al América de 1987

El primer tiempo

Aunque se pensaba que tras el 3-0 en el Metropolitano de Barranquilla Junior llegaría aplastante, Tolima fue quien manejó la pauta en el primer tiempo del partido.

Los locales cerraron la primera mitad con un 70% de posesión y 13 remates frente a solo 2 del Junior.

A pesar de las estadísticas, fue Junior quien abrió el marcador, otra vez por medio de quien se puede considerar el MVP de la final: José Enamorado , que al minuto 17 puso el 1-0.

Ahora, parte del manejo superior que Tolima tuvo en el juego se debió a que Junior quedó con 10 jugadores en el campo tras la expulsión de Guillermo Paiva.

El segundo tiempo

En la parte complementaria, Tolima inició con un asedio constante al área del Junior, pero sin ningún tipo de peligro más allá de un remate que se estrelló en el palo en los primeros 15 minutos.

Los dirigidos por Alfredo Arias sintieron la expulsión de Paiva y no pudieron desplegar el juego completo; sin embargo, les valió para aguantar el marcador y levantar el trofeo.

Lea también: Ousmane Dembélé, premiado con el The Best al mejor jugador de 2025

Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Con este título, Junior superó en ‘estrellas’ a dos equipos tradicionales de Colombia: Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, que se quedaron con 10 campeonatos.

Escuche W Radio en vivo: