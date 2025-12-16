Ousmane Dembelé, premiado con el The Best al mejor jugador de 2025
El francés Ousmane Dembelé anotó 35 goles y repartió 15 asistencias durante la temporada 2024-25 donde el PSG ganó cinco trofeos.
El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este martes 16 de diciembre con el premio The Best al mejor jugador de 2025 que otorga la FIFA en un acto celebrado en Doha.
Dembelé, que fue reconocido en septiembre con el Balón de Oro, precedió en la clasificación del premio a su compatriota Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, y a Lamine Yamal, extremo del Barcelona.
Dembelé, de 28 años, brilló y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la Champions League y la Supercopa de Europa.
El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al brasileño Vinicius Junior, extremo del Real Madrid.
