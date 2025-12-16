El argentino Santiago Montiel ganó el Puskas en los Premios FIFA The Best: Vea el gol
El jugador ‘albiceleste’ anotó el gol durante un encuentro ante Independiente Rivadavia por la liga argentina.
El argentino Santiago Montiel, gracias a su espectacular chilena con Independiente de Avellaneda ante Independiente Rivadavia, ha sido galardonado con el premio Puskas de los The Best de la FIFA al mejor gol del año.
Montiel, primo de Gonzalo Montiel, exlateral del Sevilla que marcó el penalti definitivo de Argentina ante Francia en la final del Mundial de Catar 2022, anotó el tanto en mayo de este año durante un partido de la Liga argentina con una espectacular chilena desde fuera del área tras rechazar la defensa rival un saque de esquina.
“No lo pensé, simplemente le di”, dijo tras su gran diana Montiel, que releva en el palmarés del premio a su compatriota Alejandro Garnacho cuando militaba en el Manchester United.
El galardón lleva el nombre del legendario delantero hispano-húngaro Ferenc Puskás y premia los tantos más espectaculares del curso, del 11 de agosto de 2024 al 2 de agosto de 2025.
Observe el gol que le dio a Santiago Montiel el premio Puskas de la FIFA:
