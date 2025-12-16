Gianluigi Donnarumma, elegido mejor portero del año en los premios The Best de la FIFA
El guardameta italiano levantó cinco trofeos con el PSG, la temporada anterior, 2024-25.
El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado este martes 16 de diciembre con el premio The Best al mejor guardameta que otorga la FIFA.
Donnarumma, que en septiembre ya fue reconocido con el Trofeo Yashin del Balón de Oro, completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el conjunto parisino, que además de dominar los torneos domésticos se proclamó por primera vez ganador de la Liga de Campeones.
El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que en 2021 fue segundo, releva en el palmarés del Trofeo al argentino Emiliano Martínez, ganador el pasado año, y es el primer italiano que recibe este reconocimiento desde Gianluigi Buffon en 2017.
Donnarumma superó en la elección a los otros nominados, Alisson Becker, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer, David Raya, Yann Sommer y Wojciech Szczesny.
