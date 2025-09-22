Gianluigi Donarumma ganó el Trofeo Yashin a mejor portero de la temporada

Gianluigi Donarumma durante la final del Mundial de Clubes con el PSG FOTO: Image Photo Agency/Getty Images / Image Photo Agency

El italiano Gianluigi Donnarumma, portero del Manchester City y la campaña pasada en el PSG, fue galardonado con el Trofeo Yashin al mejor portero dentro de la gala del Balón de Oro 2025 que organizan la publicación France Football y la UEFA en el teatro Chatelet de París.

Donnarumma completó una magnífica temporada, con actuaciones decisivas en el conjunto parisino, que además de dominar los torneos domésticos, se proclamó por primera vez ganador de la Champions League.

El futbolista de Castellammare di Stabia, de 26 años y que ya recibió este reconocimiento en 2021, releva en el palmarés del Trofeo al argentino Emiliano Martínez, ganador los dos pasados años.

“Estoy muy honrado de recibir este premio, contentísimo de mis prestaciones de la pasada temporada. Hemos disfrutado de forma increíble, gracias a todos mis antiguos compañeros, gracias a ustedes estoy aquí esta noche. Hicimos un año formidable”, dijo el portero italiano, que se marchó al final de año al Manchester City.

“Estoy concentrado a mi nueva aventura, tenemos objetivos muy elevados, espero conseguir los mismos trofeos”, señaló, y también tuvo palabras de agradecimiento a su familia y a su hijo pequeño, con quien entró en brazos en el teatro.

En la categoría femenina recibió el galardón la portera internacional inglesa Hannah Hampton, que defiende el arco del Chelsea.

Ambos recibieron el premio al mismo tiempo de manos de la leyenda italiana Gianluigi Buffon.

🧤 GIANLUIGI DONNARUMMA AND HANNAH HAMPTON THE 2025 YACHINE TROPHY WINNERS!#ballondor pic.twitter.com/fkUGyIwBzW — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

