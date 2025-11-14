Premio Puskas 2025: estos son los nominados al mejor gol del año

Este jueves, 13 de noviembre, la FIFA dio a conocer la lista de nominados para el premio Puskas y para el premio Marta.

Dichos premios se entregan a los mejores goles del año tanto en la sección masculina como la femenina.

¿Qué es el premio Puskas?

El premio Puskas es un reconocimiento que entrega la FIFA de manera anual al mejor gol de la temporada.

De acuerdo con la página web de la FIFA, los criterios con los que se escoge el gol ganador es:

“Un gol estéticamente bello, premiado con independencia del campeonato en el que se haya anotado, del sexo o de la nacionalidad de su autor, marcado sin mediación de suerte o error y caracterizado por su juego limpio”.

¿Cómo es el proceso para votar por el ganador del Puskas?

Por otra parte, la FIFA también anunció que la votación con la que se elegirá el mejor gol de la temporada ya se encuentra abierta.

Es por eso por lo que los interesados en participar en el escrutinio lo podrán hacer dando clic AQUÍ .

Recuerde que la votación contempla los goles que fueron marcados entre el 11 de agosto del 2024 y el 2 de agosto del 2025.

Estos son los goles nominados para el Puskas

Alerrandro | Vitória vs. Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

OFICIAL 🚨



O Golaço de Alerrandro contra o Cruzeiro foi indicado ao Puskás !

Alessandro Deiola | Cagliari vs. Venezia |18 de mayo de 2025

OJO con este candidato... ¡ESTE GOLAZO INFERNAL DE DEIOLA A PURO TOQUE PARA EL 3-0 DE CAGLIARI VS. VENEZIA FUE NOMINADO AL PUSKÁS!

Pedro de la Vega | Cruz Azul vs. Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

¡¡¡UN MOMENTO ÚNICO PARA CUALQUIER FUTBOLISTA!!! De esta manera, Pepo De la Vega se enteró que su golazo ante Cruz Azul en la #LeaguesCup fue nominado al Premio Puskas 🔥🇦🇷🔝...



📹 @soundersfc pic.twitter.com/G8cxEqikci — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Santiago Montiel | Independiente vs. Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

🤩 ¡NOMINADO AL PUSKÁS 2025! ¿Se acuerdan de la infernal chilena de Santiago Montiel ante Independiente Rivadavia? ¡Competirá por quedarse con el premio al mejor gol del año!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQpic.twitter.com/qM41SOIZKY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Amr Nasser | Al Ahly vs. Pharco | 17 de abril de 2025

🚨⚽️ 𝗣𝗨𝗦𝗞𝗔́𝗦 𝗡𝗢𝗠𝗜𝗡𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡!



The goal by Amr Nasser (former Pharco player) against Al-Ahly is nominated for the Puskás Award 2025! 🏆💥

Carlos Orrantía | Querétaro vs. Atlas | 16 de abril de 2025

NOMINADO MEXICANO



El mexicano del Atlas Carlos Emilio Orrantia es nominado al Puskas por este golazo al Querétaro #Puskas #Orrantia #Atlas #TVCDeportes

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

¡EL GOLAZO DEL MUNDIAL DE CLUBES QUE PELEA POR EL PUSKAS! Lucas Ribeiro gambeteó y sorprendió al mundo con su VELOCIDAD para abrir el partido, en la derrota 4-3 del Mamelodi Sundowns ante Borussia Dortmund.

Declan Rice | Arsenal vs. Real Madrid | 8 de abril de 2025

HIPNÓTICO TIRO LIBRE: Por esta OBRA DE ARTE ante Real Madrid, en los cuartos de final de la Champions League, Declan Rice fue nominado al Puskas. Ojo, ese día el crack del Arsenal metió otro golazo... ¡También de tiro libre!

Rizky Ridho | Persija Jakarta vs. Arema | 9 de marzo de 2025

🚨 Rizky Ridho's long-range strike vs Arema has been nominated for the 2025 FIFA Puskás Award!

Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs. Rizespor | 9 de febrero de 2025

⚽️ Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa forması giyerken Çaykur Rizespor'a karşı kaydettiği gol, 2025 Puskas Ödülüne aday gösterildi!

Lamine Yamal | Espanyol vs. Barcelona | 15 de mayo de 2025

NO PODÍA NO ESTAR LAMINE: ¡ESTE GOLAZO DE YAMAL VS. ESPANYOL CON EL QUE BARCELONA SALIÓ CAMPEÓN DE #LALIGA FUE NOMINADO AL PREMIO PUSKÁS! ¿SE LO LLEVA?

Nominadas al premio Marta