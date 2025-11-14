Premio Puskas 2025: estos son los nominados al mejor gol del año
El Puskas se entregará el 16 de diciembre junto con el resto de premios que componen la gala The Best.
Este jueves, 13 de noviembre, la FIFA dio a conocer la lista de nominados para el premio Puskas y para el premio Marta.
Dichos premios se entregan a los mejores goles del año tanto en la sección masculina como la femenina.
¿Qué es el premio Puskas?
El premio Puskas es un reconocimiento que entrega la FIFA de manera anual al mejor gol de la temporada.
De acuerdo con la página web de la FIFA, los criterios con los que se escoge el gol ganador es:
- “Un gol estéticamente bello, premiado con independencia del campeonato en el que se haya anotado, del sexo o de la nacionalidad de su autor, marcado sin mediación de suerte o error y caracterizado por su juego limpio”.
¿Cómo es el proceso para votar por el ganador del Puskas?
Por otra parte, la FIFA también anunció que la votación con la que se elegirá el mejor gol de la temporada ya se encuentra abierta.
Es por eso por lo que los interesados en participar en el escrutinio lo podrán hacer dando clic AQUÍ .
Recuerde que la votación contempla los goles que fueron marcados entre el 11 de agosto del 2024 y el 2 de agosto del 2025.
Estos son los goles nominados para el Puskas
- Alerrandro | Vitória vs. Cruzeiro | 19 de agosto de 2024
- Alessandro Deiola | Cagliari vs. Venezia |18 de mayo de 2025
- Pedro de la Vega | Cruz Azul vs. Seattle Sounders | 31 de julio de 2025
- Santiago Montiel | Independiente vs. Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025
- Amr Nasser | Al Ahly vs. Pharco | 17 de abril de 2025
- Carlos Orrantía | Querétaro vs. Atlas | 16 de abril de 2025
- Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs. Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025
- Declan Rice | Arsenal vs. Real Madrid | 8 de abril de 2025
- Rizky Ridho | Persija Jakarta vs. Arema | 9 de marzo de 2025
- Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs. Rizespor | 9 de febrero de 2025
- Lamine Yamal | Espanyol vs. Barcelona | 15 de mayo de 2025
Nominadas al premio Marta
- Jordyn Bugg | North Carolina Courage vs.Seattle Reign | 22 de marzo de 2025
- Mariona Caldentey | Olympique de Lyon vs. Arsenal | 27 de abril de 2025
- Ashley Cheatley | Brentford vs. Ascot United |3 de noviembre de 2024
- Kyra Cooney-Cross | Alemania vs. Australia | 28 de octubre de 2024
- Jon Ryong-jong | RPD de Corea vs. Argentina | 2 de septiembre de 2024
- Marta | Orlando Pride vs. Kansas City Current | 17 de noviembre de 2024
- Vivianne Miedema | Gales vs. Países Bajos |5 de julio de 2025
- Kishi Núñez | Argentina vs. Costa Rica |8 de septiembre de 2024
- Lizbeth Ovalle | Tigres vs. Guadalajara | 3 de marzo de 2025
- Ally Sentnor | Estados Unidos vs. Colombia | 20 de febrero de 2025
- Khadija Shaw | Hammarby vs. Manchester City | 21 de noviembre de 2024