Noruega goleó 4-1 a Estonia y sueña con el Mundial: Haaland y Sorloth fueron protagonistas

Erling Haaland tras el Noruega vs. Estonia, encuentro de las eliminatorias al Mundial 2026. FOTO: Joern Pollex/Getty Images / Joern Pollex - UEFA

Un doblete de Erling Haaland y otro de Alexander Sorloth, que anotaron los cuatro goles en doce minutos, proporcionaron la goleada de Noruega ante Estonia por 4-1, que se acerca al Mundial 2026, a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos.

La estupenda fase de clasificación noruega se prolongó en esta séptima jornada, con la goleada ante Estonia, que ha perdido seis de los ocho partidos que ha jugado. Sin embargo, el equipo de Solbakken no rompió la resistencia de su rival hasta la segunda parte, aunque luego fue un vendaval.

Sorloth marcó los dos primeros tantos. En el 50 abrió el marcador de cabeza en un centro de Sander Berge. El segundo lo hizo tras recibir, en el 52, un centro del jugador del Borussia Dortmund Julian Ryerson, que asistió también a Haaland en el 56, cuando hizo el tercero de noruega. El cuarto local fue igualmente del atacante del Manchester City tras recibir un centro de David Moller Wolf.

Después, Estonia maquilló su derrota con el gol de Robi Saarma.

Capítulo aparte merece Haaland que rompe registros cada jornada. Acumula 30 goles entre todas las competiciones, el delantero del City, que lleva 53 en los 47 encuentros que ha disputado con Noruega.

Observe el resumen de Noruega vs. Estonia por las eliminatorias al Mundial 2026:

