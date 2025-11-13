Hinchas del Real Cartagena protagonizaron desmanes en el estadio y ataque a bus de Transcaribe. Foto: Suministrada.

El hecho se registró en el minuto 89 del partido entre Real Cartagena y Real Cundinamarca por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay Dimayor 2025 II. Hinchas de la tribuna sur despegaron las sillas y las tiraron al terreno de juego, provocando la suspensión del partido con el marcador 0-0.

En videos grabados por los asistentes quedaron evidenciados los actos vandálicos que han generado el rechazo de la ciudadanía.

Asimismo, se conoció que un bus del sistema de transporte masivo Transcaribe fue atacado a piedras por hinchas que salieron enardecidos del estadio Jaime Morón tras la suspensión temporal del partido y, al menos, dos personas resultaron heridas. El hecho también fue captado en un video que muestra los momentos de pánico que vivieron los usuarios.

Por ahora, no hay un pronunciamiento de las autoridades frente a lo sucedido; entretanto, el partido se reanudó minutos después y finalizó con un empate 0-0 entre Real Cartagena y Real Cundinamarca.

