Regiones

Hinchas del Real Cartagena protagonizaron desmanes en el estadio y ataque a bus de Transcaribe

Los actos vandálicos se registraron durante el compromiso Real Cartagena y Real Cundinamarca en el Jaime Morón.

Hinchas del Real Cartagena protagonizaron desmanes en el estadio y ataque a bus de Transcaribe. Foto: Suministrada.

Hinchas del Real Cartagena protagonizaron desmanes en el estadio y ataque a bus de Transcaribe. Foto: Suministrada.

El hecho se registró en el minuto 89 del partido entre Real Cartagena y Real Cundinamarca por la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay Dimayor 2025 II. Hinchas de la tribuna sur despegaron las sillas y las tiraron al terreno de juego, provocando la suspensión del partido con el marcador 0-0.

En videos grabados por los asistentes quedaron evidenciados los actos vandálicos que han generado el rechazo de la ciudadanía.

Le puede interesar

Asimismo, se conoció que un bus del sistema de transporte masivo Transcaribe fue atacado a piedras por hinchas que salieron enardecidos del estadio Jaime Morón tras la suspensión temporal del partido y, al menos, dos personas resultaron heridas. El hecho también fue captado en un video que muestra los momentos de pánico que vivieron los usuarios.

Por ahora, no hay un pronunciamiento de las autoridades frente a lo sucedido; entretanto, el partido se reanudó minutos después y finalizó con un empate 0-0 entre Real Cartagena y Real Cundinamarca.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad