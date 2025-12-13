Junior ganó 3-0 al Deportes Tolima y tomó ventaja en la final de la Liga Betplay II
El equipo ‘tiburón’ dirigido por Alfredo Arias venció con doblete de José Enamorado y venció en la ida de la final del Futbol Profesional Colombiano.
En el Estadio Metropolitano de Barranquilla y frente a su público, el Junior de Barranquilla tomó ventaja este viernes 12 de diciembre ante el Deportes Tolima en el partido de ida por la final de la Liga Betplay 2025-II, venciendo por 3-0 previo al encuentro en Ibagué.
El primer tiempo fue de ida y vuelta, con el Deportes Tolima rematando en mayor número de ocasiones con siete disparos, sin embargo, no generaría ninguna ocasión clara, algo que aprovechó el conjunto ‘tiburón’ en apenas el cuarto minuto de juego cuando José Enamorado remató desde el centro del área para batir a Neto Volpi.
Posteriormente, tras varios remates sin éxito del conjunto ‘vinotinto y oro’, el equipo barranquillero ampliaría su ventaja al minuto 35 gracias a Bryan Castrillón, que disparó para que el balón entrara por el lado derecho de la portería con asistencia de Guillermo Paiva.
El Tolima no tendría respiro y apenas tres minutos después del tanto de Castrillón, apareció José Enamorado, que desde el centro del área no dudó en rematar para ampliar la ventaja del Junior, que amplió su ventaja a tres goles en el ‘luminoso’ para irse al descanso.
En un segundo tiempo de menos revoluciones, el Junior continuó el asedio a la portería de Neto Volpi mientras que el club ‘pijao’ dirigido por Lucas González lo intentaba sin suerte ante la defensa férrea del Junior, que rechazaba oportunamente los disparos del Deportes Tolima.
El Junior finalmente lo intentaría en dos ocasiones más, sin mayor éxito, para asegurar sin problema una victoria de peso que lo deja a un paso de asegurar la estrella de Navidad y el que sería su undécimo trofeo en el Futbol Profesional Colombiano.
El encuentro de vuelta se disputará el próximo martes 16 de diciembre a las 7:30 de la noche en el Estadio Manuel Murillo Toro con el Deportes Tolima buscando remontar el 3-0 global.
Observe el resumen de la victoria del Junior ante el Deportes Tolima por la final de la Liga Betplay II:
