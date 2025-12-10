¿Cuándo será la final del Mundial 2026? Fecha, sede, estadio y hora

Trofeo del Mundial de la FIFA / Getty Images / Michael Regan - FIFA

La FIFA ya puso ‘la cereza en el pastel’ que le faltaba al inicio de la previa mundialista de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026: revelar el calendario oficial de todo el torneo, incluidas las fases finales de la competencia.

En un evento transmitido este sábado, 6 de diciembre, el máximo ente rector del fútbol mundial reveló todo el cuadro, calendario y demás detalles de los partidos que se jugarán en el Mundial 2026.

Entre esos, claramente los de la Selección Colombia. Sin embargo, para esta ocasión, le contamos cuándo serán las fases finales de torneo deportivo más importante del mundo a nivel selecciones, incluida la gran final.

¿Cuándo se juegan las fases finales del Mundial de 2026?

Ronda de 32avos

Esta ronda se disputará del 28 de junio al 3 de julio.

Ronda de octavos de final

Los octavos de final del Mundial de 2026 se llevarán a cabo del 4 al 7 de julio.

Cuartos de final

Los cuartos del certamen mundialista serán del 9 al 11 de julio.

Semifinales

Las semifinales del Mundial serán el 14 y 17 de julio en Arlington y Atlanta.

Tercer puesto

Será el 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026?

La final de la Copa Mundial de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 será el 19 de julio.

El partido de la final se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

en el El juego será a las 2:00 de la tarde, hora Colombia.

¿Cuándo inicia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026?

No es un mito ni un secreto en la humanidad que el Mundial, que se disputa cada cuatro años, es el evento deportivo masivo más esperado por los amantes del fútbol y muchas otras disciplinas.

Sin embargo, para este 2026 la Copa del Mundo “vuelve a su normalidad” en cuanto a periodo de tiempo se refiere, pues retoma sus fechas “habituales”, pues venimos del certamen de Qatar 2022 en donde, por temas climáticos y del país anfitrión, se realizó entre noviembre y diciembre de ese año.

Así las cosas, el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá iniciará el 11 de junio de 2026, y terminará el 19 de julio de ese mismo año cuando se dispute la final del certamen.

