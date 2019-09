Quien cometió la falta fue él y aunque es mi padre no asumiré su error: Vicente Blel Scaff

En medio de la polémica que se ha generado en el departamento de Bolívar por los escandalosos audios revelados en La W, que comprometen a la cuestionada casa política Blel, que lleva a Vicente Blel Scaff (partido Conservador, La U, Centro Democrático, ASI y Liberal) a la gobernación, el candidato emitió un comunicado en el que señala que no puede cargar con los errores de su padre y que su familia vive un momento doloroso y complejo.

“Sin ninguna justificación hoy nuevamente me veo respondiendo por actos ajenos a mi persona, pero cercanos a mi familia. Las grabaciones en las que ahí se escucha, atenta contra el trabajo serio, honrado y responsable, que al lado de mi hermana hemos realizado por muchos años, para hacer nuestro camino: nuestro propio camino”, señala el comunicado.

Y sobre todo el entramado de supuesta corrupción y de repartija de contratos de los que habla su papá en la grabaciones señala: “escuchar la voz de él donde denigra, maltrata y ofende la institucionalidad, a personas de mis afectos y a mi como hijo, es una situación lamentable, dolorosa, que implica un momento familiar complejo; que solo quienes hemos sufrido este tipo de situaciones dentro de nuestras familias saben de lo que yo estoy hablando”.

“De todo lo dicho en esos audios, que sean las autoridades las que investiguen, no solo lo qué dice sino las circunstancias en qué las dice, el lugar, los interlocutores, entre los que provocaron un momento para que una persona como mi padre, dijera la cantidad de mentiras, locuras y groserías que se atrevió a decir”, precisa.

Además, anota que “hoy más que nunca estoy seguro, que estoy preparado para gobernar, que estoy preparado para luchar, para superar estos obstáculos, que como en este caso, salen de mi propio entorno”.

Sobre la relación que se les hace a él y a su hermana, la senadora conservadora Nadia Blel con la cuestionada estructura de su padre que es con la cual se han hecho elegir, el candidato Blel señala que “Nadia y yo, hemos trabajado sin descanso, librando nuestras propias batallas y las de muchas personas que necesitaban la voz de un líder; trabajando hombro a hombro con personas de todos los estratos, etnias y creencias: juntos hemos logrado construir nuestro propio nombre. Todos tenemos en nuestra familia a alguien que amamos profundamente, pero que también nos da dolores de cabeza, y en este caso es mi papá”.

Blel expresa que no puede asumir los errores de su padre. “Quien cometió la falta fue él, quien ofendió y denigró fue él, y aunque es mi padre: no asumiré su error, no cargaré nuevamente su cruz, porque no me pertenece”.