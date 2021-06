Quiero aportar nuevas propuestas a la ciudad si llego al Concejo: Danilo Fernández

Danilo Fernández, quien aspiró al Concejo de Manizales en las pasadas elecciones y quien obtuvo 3.001 votaciones, sería el próximo en ocupar la curul en dicha corporación, si el abogado del demandado, Julián Pineda interpone recurso de apelación ante el Consejo de Estado, tras la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró nula en primera instancia la elección de la persona en mención. Manifestó que está a la expectativa de este proceso.

Sobre este particular, también se refirió el presidente de Concejo de Manizales, Jhon Hemayr Yepes, quien expresó que, hasta que no se conozca si hubo recurso de apelación o no a la decisión antes mencionada, quien está en lista antes del señor Pineda, es decir Danilo Fernández, no puede posesionarse para ocupar esa curul.

Se espera que en las próximas horas, el abogado de Julián Pineda decida si continúa o no con la pelea legal y el recurso de apelación que le queda ante el Consejo de Estado, que sería la última instancia donde se podría revocar la decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

