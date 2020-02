Representante de HWM S.A.S rompe su silencio y explica proyecto cerca al Lago de Tota

El representante de la firma HWM S.A.S, Wilber López, en diálogo con La W, dijo que la licencia concebida fue para construir un hotel de ocho pisos, que está ubicado a más de 200 metros de la ribera del Lago de Tota, y que el proyecto no tiene nada que ver con el exalcalde de Aquitania, Felipe Cardozo Montaña.

López dijo que la obra no ha tocado el espejo de agua y no lo va hacer, al afirmar que en dicho hotel se va a reutilizar el 70% de las aguas de los lavamanos y lavandería en los sanitarios. “Esos excrementos los vamos a depositar en un vaso, nosotros no vamos a contaminar porque vamos a hacer cero vertimientos en el hotel”.

Sobre la demanda del Ministerio Público contra el proyecto, López reconoció que está en curso, pero que “la Procuraduría nunca nos había dado una orden de cierre”.

Con respecto al proceso sancionatorio que abrió Corpoboyacá a la firma por posibles hechos de infracción ambiental como captación ilegal de agua utilizada dentro de licencia construcción, el representante de HWM S.A.S dijo que: “Hemos utilizado entremezclados que nos lo ha suministrado una empresa boyacense como Conconcretos”, que según él lo pueden evidenciar con facturas y registros fotográficos.

Reconoció que Mateo Cardozo es sobrino del exalcalde Felipe Cardozo Montaña y él el cuñado del exmandatario, pero aclaró: “No es veraz que Felipe Cardozo este en el proyecto. Ellos (veedores) lo hacen con el fin de desinformar y tergiversar la realidad. “Este proyecto busca beneficios de prosperidad y trabajo para la región”.

Frente al reciente auto proferido por la Alcaldía de Cuitiva por infracciones urbanísticas dentro de ellas licencia vencida y de una supuesta remoción de tierra de un relleno de 20 por 20 por uno 60 de altura que no estaba autorizado, dijo que no es cierto que este vencida dicha licencia y reiteró que están trabajando con entremezclado y aguas lluvias.

Con respecto al EOT de Cuitiva que prohíbe construcciones superiores a dos pisos, Wilber López, dijo que: “esa norma que él (alcalde) dice de dos pisos no sé de dónde la saca, pues la verdad no tengo conocimiento, eso aplica para vivienda familiar, pero eso no tiene nada que ver con un proyecto comercial cómo es este”.

Reiteró que dicha afirmación del mandatario Segundo Aldemar Toca se controvertirá porque su firma ya tiene una licencia y unos derechos adquiridos. “Estamos actuando bajo la normatividad”.