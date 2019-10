Respuesta de Amaya y monseñor Castro sobre supuesta división Iglesia - Gobierno de Boyacá

Tras la polémica que se desató por una supuesta carta de la arquidiócesis de Tunja, en donde se señala al Gobierno de Boyacá de turno de excluir y silenciar a la Iglesia Católica, La W Radio contactó a monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de la capital boyacense para saber cómo es la relación con el gobernador, Carlos Andrés Amaya.

“Pero algunos gobernantes de turno movidos por la dureza del corazón, desean silenciar la voz de la Iglesia Católica y desconocer sus aportes en nuestros pueblos, niegan su participación comprometida y responsable ante la sociedad civil durante siglos, utilizando argumentos personales y partidistas. (…) Por tal motivo rechazamos la manera excluyente de quienes tienen el poder para tratar de desaparecernos de la vida pública”, dice algunos de los apartes de la carta.

Ante esta situación, monseñor Castro Quiroga, reconoció a la W Radio que aunque en el pasado su relación no fue la mejor con Amaya, en la actualidad no sostiene ningún tipo de enemistad.

“Qué este bravo con él (Amaya) y él conmigo, yo no creo. Las cosas han procedido con cierta tranquilidad y amistad para no estar peleado. De manera que es un aspecto histórico, pero que en este momento no tiene una significación especial”, dijo el prelado.

También consultamos al gobernador, Carlos Amaya, sobre su relación con la Iglesia Católica y monseñor Luis Augusto Castro Quiroga. Según el mandatario departamental, tiene las mejores relaciones con el arzobispo de Tunja. “Hemos compartido con él la defensa de la paz, nos hemos encontrado en esos escenarios en ese sentido, hemos apoyado las actividades de la semana santa en Tunja y la prueba de ello la pueden dar los nazarenos que han desarrollado estas actividades”.

Amaya dijo que apenas conoció el comunicado llamó al despacho de monseñor Quiroga: “Allí en ese despacho nos dijeron que ese comunicado no había sido emitido por la arquidiócesis. No conozco la situación con profundidad”.

Sin embargo, el supuesto comunicado alcanzó a generar malestar y rechazó por parte de los feligreses.