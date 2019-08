Rifirrafe entre alcalde de Bucaramanga y Sergio Isnardo Múñoz, candidato a la alcaldía

De nuevo, Rodolfo Hernández causa polémica por varias declaraciones que hizo en su tradicional Facebook Live.

El primer hecho controversial, fue en medio de las preguntas que hacen los seguidores al mandatario, uno de los interrogantes fue si está apoyando a Sergio Isnardo Muñoz como candidato a la Alcaldía de Bucaramanga por los partidos MAIS y ASI.

La respuesta del burgomaestre fue bastante fuerte, pues dijo que, "él puede decir todo lo que quiera, nosotros estamos apoyando a candidatos independientes, lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches que lo único que no le pasó fue el ferrocarril".

Sobre la polémica de sus declaraciones, el candidato hizo una carta abierta a Rodolfo Hernández invitando al respeto y aclarando que no se ha dejado "manosear" de nadie.





"He hecho una carta abierta a Rodolfo, ante la groseria el respeto se impone , la ofensa lanzada no iba dirigida a Sergio Isnardo sino a varios bumangueses. Soy un hombre de un solo partido, no me he dejado manosear de nadie. He pedido a las autoridades que se haga una campaña limpia", dijo Muñoz.

Otra de sus declaraciones polémicas fue sobre la opinión de la gestión que ha hecho Iván Duque, presidente de Colombia, durante su primer año de mandato, lo cual le pareció " desastroza".

"No tiene norte , nadie sabe qué piensa, es totalmente neutro, como un hermafrodita, el impacto del presidente de la república sobre lo que prometio en la campaña que era darle duro a la corrupción , para mí es desastrozo", dijo Rodolfo Hernández.