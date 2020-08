Se levanta el cierre de fronteras en Santander

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, anunció que a partir del primero de septiembre se levanta el cierre de fronteras en toda la región, es decir, que las personas podrán viajar a los diferentes municipios e ir a otras partes de Colombia.

También anunció que se reactiva el turismo, y el parque nacional del Chicamocha será el primer lugar en abrir del país para que las familias puedan volver a compartir en lugares externos.

Los gimnasios, restaurantes, e iglesias también abrirán con algunas restricciones.

Por ejemplo, en los gimnasios se debe mantener una distancia de un metro y no se podrán usar las duchas de los establecimientos.

Al interior de los restaurantes solo se permitirá un aforo del 30% y respetando todos los protocolos de bioseguridad. En las iglesias solo se permitirá el ingreso de 50 personas por ceremonia.

El mandatario de los santandereanos aclaró que el toque de queda seguirá viernes y sábado con ley seca para evitar las fiestas y reuniones con grandes aglomeraciones.

En una reunión que se tendrá con los alcaldes del área metropolitana se definirá si el toque de queda continuará entre semana, a partir de las nueve de la noche.

"Necesitamos seguir reabriendo, vamos a poder viajar, debemos seguir abriendo el turismo, abriremos parques como el Chicamocha, primer parque del país, podrán subir a la Mesa de Los Santos. No podrán usar las piscinas, los restaurantes al interior no podrán superar el aforo del 30% , los gimnasios deben tener distanciamiento de un metro, no se podrán usar las zonas húmedas, debe llegar a la casa a ducharse, el toque de queda se mantendrá viernes y sábados. El toque de queda se va a analizar entre semana, hay una propuesta de que comience a las 9 de la noche, estamos evaluando cuál será el toque de queda, hay que seguir con restricciones. Las iglesias solo podrán ingresar 50 personas". puntualizó.