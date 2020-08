Siete municipios de Córdoba están en calamidad pública por las fuertes lluvias

La W Radio conoció que, en siete de los 30 municipios del departamento de Córdoba, se ha declarado calamidad pública por las fuertes lluvias.

Se trata de Montería, Canalete, La Apartada, Los Córdobas, San Pelayo y Tuchín.

Sin embargo, desde la Oficina de Gestión de Riesgos de Córdoba, en cabeza de Aldrin Pinedo, se estableció que, de los siete municipios en calamidad, solo Montería no ha hecho llegar el respectivo decreto.

“Municipio que no haga la tarea, que no haga sus informes de lluvia y no envíe a tiempo sus decretos, es imposible participar en ayudas”, señaló el funcionario.

Una de las zonas más críticas es San Bernardo del Viento, en donde se reportan 800 familias damnificadas por el rebose del río Sinú. Sin embargo, aún no se ha declarado la calamidad pública.

Por otra parte, desde el municipio de Montelíbano, en el sur de Córdoba, se declaró la alerta naranja y se registran afectaciones para más de 200 campesinos.

El río Sinú se encuentra en alerta naranja, y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS, advirtió que detectó 206 puntos críticos por erosión e inundación que ponen en riesgo a familias que habitan en las zonas ribereñas de municipios como San Pelayo, Cotorra, Lorica, San Bernardo del Viento, Montería, Cereté, Tierralta y Valencia.