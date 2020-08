En Córdoba hacen petición para el desmonte total del paramilitarismo

En desarrollo de la sesión virtual Mesa por la Vida, liderada por la Procuraduría General de la Nación, para el departamento de Córdoba, el defensor de Derechos Humanos, Andrés Chica, solicitó el desmonte total del paramilitarismo en esta sección del país, pues considera que mientras no exista una política criminal fuerte para lograr este objetivo, continuarán las amenazas y asesinatos de líderes sociales en esta región.

“En Córdoba desde hace mucho tiempo, el paramilitarismo se ha instituido y ha cercenado no solamente las libertades y la integralidad de los derechos de los cordobeses sino también de Córdoba en general. Hay que recordar que el ejercicio secuestro que tuvo la Gobernación de Córdoba, durante varios periodos por el paramilitarismo, eso es un tema que no podemos dejar pasar; y que en ese paramilitarismo y esa parapolítica en Córdoba ha tenido unos efectos que todavía no lo superamos”, sostuvo el defensor.

En el marco de esta sesión adelantada este 26 de agosto, en la que hubo presencia de funcionarios del gobierno nacional, Defensoría del Pueblo, líderes sociales y otros, Andrés Chica agregó que “esta es la cuarta vez que lo decimos en espacios públicos, que exista un plan operativo, territorial de desmonte del paramilitarismo y sus redes de apoyo, eso es sin lugar a duda, la columna vertebral de la construcción de la paz estable y duradera”.

El defensor también indicó que, con la muerte de importantes cabecillas del Clan del Golfo en Córdoba, se habrían ido grandes verdades referente a las intimidaciones y asesinatos contra líderes sociales en esta región.

“Con la muerte de alias Caballo, alias Pollo Gordo, y este último muy cercano a Otoniel, se fueron grandes verdades. Saber, por ejemplo, quiénes están mandándonos a matar a nosotros, porque sabemos que detrás de las órdenes de asesinatos que han tenido estos grupos armados están cuellos blancos en Córdoba, a los que les incomoda que los líderes sociales que, a nuestra cuenta, de la sociedad civil, son 45 líderes asesinados”, manifestó Andrés Chica.

Frente a lo expuesto, Chica estableció que mientras no exista una política estructural de desmonte del paramilitarismo, no habría garantías para los líderes.

Tras los cuestionamientos, el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, respaldó lo denunciado al precisar que “es muy importante ese desmantelamiento de grupos. Es más, ustedes saben que la Comisión de Garantías de Seguridad tiene un componente de sociedad civil y una de las recomendaciones es que busquemos el sometimiento individual a la justicia y por supuesto, si es posible el sometimiento colectivo. El señor presidente emitió el decreto 601 de este año en el que extiende las facultades del Alto Comisionado para que pueda buscar ese sometimiento de esos grupos como es el caso del Clan del Golfo y de las disidencias”.

“Capturar cabecillas es importante, lo seguiremos haciendo, pero el desmantelamiento de los grupos implica una acción integral a través de las zonas futuro por supuesto. Se han venido desarticulando organizaciones en todo el país y hay un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación para la región del Bajo Cauca y sur de Córdoba, básicamente en 15 municipios que hemos priorizado (4 del sur de Córdoba y 11 del Bajo Cauca”, agregó el Alto comisionado.